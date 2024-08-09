Су-25 уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — отметили в ведомстве. По информации передового авиационного наводчика, все обозначенные цели были успешно уничтожены, добавили военные.