CNN: в команде Сырского начался раскол из-за атаки ВСУ на Курскую область

В украинской армии возникли споры о способности главкома Александра Сырского вести успешные боевые действия против России, пишет CNN. Молодые офицеры выражают недовольство его стратегией, особенно после тяжелых потерь в Курской области. Результаты этой операции могут стать решающими для дальнейшей карьеры Сырского.
В команде главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского возникли серьезные разногласия. Подчиненные начали сомневаться в его способности эффективно проводить боевые действия против России, сообщает телеканал CNN.
Молодые подчиненные выражают сомнения по поводу готовности Сырского нести серьезные потери в затяжных боях на передовой. CNN отмечает, что этот раскол в команде Сырского уже привлек общественное внимание.
Авторы материала также отмечают, что Россия существенно превосходит Украину по численности войск, а нехватка боеприпасов продолжает оставаться серьезной проблемой для Киева.
Риски для карьеры Сырского.
Утром 6 августа украинские силы осуществили наступление на российские позиции в Суджанском и Кореневском районах Курской области, близ границы с Сумской областью Украины. 7 августа глава Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина, что в атаке задействовано около 1000 украинских солдат. К 8 августа министерство обороны России сообщило о потерях украинских войск, которые превысили 600 человек.
Результат этой операции может существенно повлиять на карьеру генерала Сырского, сообщает The Economist. Ранее пограничные рейды обычно проводились украинской военной разведкой. В этот раз операцией активно руководит главком Сырский, отмечает издание. И под его командованием впервые в таких рейдах участвуют регулярные армейские части.
«Учитывая высокие ставки, карьера генерала Сырского может зависеть от результатов операции. Сообщения из украинских фронтовых госпиталей указывают на растущее число потерь», — пишет издание.
По ее результатам на Украине может возникнуть вопрос о том, было ли разумно выделять столько сил для атаки на Курскую область, особенно учитывая, что другие ключевые участки фронта для украинской стороны остаются уязвимыми.
Бои в Курской области продолжаются четвертые сутки. Сначала регион подвергся массированным атакам беспилотников, а затем последовали обстрелы города Суджи и прилегающих к нему районов. Утром стали поступать сообщения о прорыве украинских войск на нескольких участках и о столкновениях в приграничных зонах. В близлежащих к границе районах Курской области продолжается круглосуточная эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами, чтобы обеспечить их безопасность.
С вечера 7 августа в Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. Из-за возросшего спроса на транспортные услуги между Курском и Москвой введен дополнительный поезд.