CNN: в команде Сырского начался раскол из-за атаки ВСУ на Курскую область

Бои в Курской области продолжаются четвертые сутки. Сначала регион подвергся массированным атакам беспилотников, а затем последовали обстрелы города Суджи и прилегающих к нему районов. Утром стали поступать сообщения о прорыве украинских войск на нескольких участках и о столкновениях в приграничных зонах. В близлежащих к границе районах Курской области продолжается круглосуточная эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами, чтобы обеспечить их безопасность.