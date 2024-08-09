В Липецкой области случился пожар на военном аэродроме

Сегодня, 9 августа, в течение ночи регион подвергся массовой атаке БПЛА. Пострадали шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что из-за атаки произошла детонация взрывоопасных объектов. На территории Липецкого округа ввели режим ЧС, проводится эвакуация четырех населенных пунктов. Также в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры.