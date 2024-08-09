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В Липецкой области случился пожар на военном аэродроме

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание, сообщило региональное ГУ МЧС. Информации о разрушениях нет, какие-либо подробности не приводятся.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 9 августа, в течение ночи регион подвергся массовой атаке БПЛА. Пострадали шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что из-за атаки произошла детонация взрывоопасных объектов. На территории Липецкого округа ввели режим ЧС, проводится эвакуация четырех населенных пунктов. Также в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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