В Перми эвакуировали людей из аэропорта Большое Савино

Людей эвакуировали из аэропорта Большое Савино в Перми из-за сработавшей пожарной тревоги, сообщает URA.RU.
Инцидент произошёл утром 9 августа. По словам очевидцев, в здании раздалась пожарная сигнализация, после чего пассажиров вывели из здания.
«Тревога была настоящей», — цитирует информагентство очевидцев.
Как сообщает Properm.ru со ссылкой на МЧС по Пермскому краю, пожарная сигнализация раздалась в комнате матери и ребёнка. По оперативной информации ведомства, она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Пожар в здании не начался, однако меры безопасности сработали.
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в министерстве.