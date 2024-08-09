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В Перми эвакуировали людей из аэропорта Большое Савино

В здании сработала пожарная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Людей эвакуировали из аэропорта Большое Савино в Перми из-за сработавшей пожарной тревоги, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл утром 9 августа. По словам очевидцев, в здании раздалась пожарная сигнализация, после чего пассажиров вывели из здания.

«Тревога была настоящей», — цитирует информагентство очевидцев.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на МЧС по Пермскому краю, пожарная сигнализация раздалась в комнате матери и ребёнка. По оперативной информации ведомства, она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Пожар в здании не начался, однако меры безопасности сработали.

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в министерстве.