В Перми эвакуировали людей из аэропорта Большое Савино

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на МЧС по Пермскому краю, пожарная сигнализация раздалась в комнате матери и ребёнка. По оперативной информации ведомства, она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Пожар в здании не начался, однако меры безопасности сработали.