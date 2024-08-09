В Уфе спасатели подвели итоги 132-го дня поиска бесследно пропавшего подростка.

В Уфе спасатели подвели итоги 132-го дня поиска пропавшего в марте вместе с другом Дамира Адигамова. Тело его товарища нашли в конце мая у Дежнёвской лестницы. Второго ребенка всё ещё ищут. 8 августа специалисты управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на катере 48 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока поиск результатов не дал.