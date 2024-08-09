Колумбус
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели подвели итоги 132-го дня поиска бесследно пропавшего подростка

В Уфе спасатели подвели итоги 132-го дня поиска бесследно пропавшего подростка.

Источник: УГЗ по Уфе

В Уфе спасатели подвели итоги 132-го дня поиска пропавшего в марте вместе с другом Дамира Адигамова. Тело его товарища нашли в конце мая у Дежнёвской лестницы. Второго ребенка всё ещё ищут. 8 августа специалисты управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на катере 48 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока поиск результатов не дал.