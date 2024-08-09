Режим ЧС и эвакуация в Липецкой области. Что известно

«Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы», — написал он в своем ТГ-канале.
В результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и ул. Московская.
Позже Артамонов сообщил о том, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
По его данным, в зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. Развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей.
Также в Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Жителей просят оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА.
«Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», — добавил Артамонов.
В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области,
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении на сайте ведомства.