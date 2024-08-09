Режим ЧС и эвакуация в Липецкой области. Что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.