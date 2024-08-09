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Режим ЧС и эвакуация в Липецкой области. Что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы», — написал он в своем ТГ-канале.

В результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, нарушено электроснабжение. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и ул. Московская.

Позже Артамонов сообщил о том, что на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — призвал губернатор.

По его данным, в зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. Развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей.

Также в Липецке и Липецком МО остановили движение пассажирского транспорта. Жителей просят оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА.

«Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», — добавил Артамонов.

Во время атаки, по предварительной информации, пострадали шесть человек. Всем оказывается помощь в больницах Липецка.

В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области,

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении на сайте ведомства.