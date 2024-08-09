США и Британия нанесли два удара по Ходейде в Йемене

Корреспондент издания пояснил, что два авиаудара пришлись на район Эль-Джабана.
Информации о последствиях ударов не сообщается.
Ранее, 7 августа, йеменские хуситы сообщили об ударе по двум эсминцам США и коммерческому судну в Красном море. Они обстреляли гражданское судно якобы из-за того, что оно нарушило установленный мятежниками запрет на проход в порты Израиля через воды Красного моря.
5 августа ВС США уничтожили пять дронов йеменских хуситов за сутки. Отмечается, что силы Центрального командования США уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) хуситов над Аденским заливом, говорится в сообщении. Еще один дрон военные США уничтожили в контролируемом хуситами районе Йемена. Пятый беспилотник был сбит над Красным морем.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.