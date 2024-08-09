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В Башкирии в страшном ДТП погибли трое мужчин

Находившийся в машине ребенок госпитализирован.

Источник: Прокуратура Башкирии

В Башкирии в страшном ДТП погибли трое мужчин. Находившийся в машине ребенок госпитализирован.

Как сообщили в прокуратуре по РБ, около 19 часов 8 августа на трассе в Баймакском районе Башкирии легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли три человека, один пострадал.

Авария произошла на трассе Бекешево-2 — Иткулово. Водитель Chevrolet Cruze потерял управление и опрокинулся в кювет. Он и двое его пассажиров скончались на месте. 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для установления всех обстоятельств произошедшего, а также координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Баймакского района Альфред Галиакберов.