В Башкирии в страшном ДТП погибли трое мужчин. Находившийся в машине ребенок госпитализирован.
Как сообщили в прокуратуре по РБ, около 19 часов 8 августа на трассе в Баймакском районе Башкирии легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли три человека, один пострадал.
Авария произошла на трассе Бекешево-2 — Иткулово. Водитель Chevrolet Cruze потерял управление и опрокинулся в кювет. Он и двое его пассажиров скончались на месте. 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для установления всех обстоятельств произошедшего, а также координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Баймакского района Альфред Галиакберов.