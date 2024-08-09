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Три БПЛА и три безэкипажных катера уничтожены в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО сбили три беспилотника и уничтожили три безэкипажных катера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные над акваторией уничтожили три беспилотника и три безэкипажных катера», — написал он в своем ТГ-канале.

Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.

Ранее Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета «Нептун».