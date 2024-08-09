Четыре особо опасные ОПГ обезвредили в Казахстане

По данным МВД, с начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе три по транснациональным группировкам. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. Совместно с правоохранителями стран ближнего зарубежья пресекаются попытки проникнуть в Казахстан представителей зарубежного криминала.