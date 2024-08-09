Четыре особо опасные ОПГ обезвредили в Казахстане

По данным МВД, с начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе три по транснациональным группировкам. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. Совместно с правоохранителями стран ближнего зарубежья пресекаются попытки проникнуть в Казахстан представителей зарубежного криминала.
"Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей четырех особо опасных преступных групп в городе Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях.
Ведется борьба с теневой экономикой, финансируемой группировками. Так, была пресечена поставка двух миллионов пачек безакцизной продукции, более пяти тонн рыбных ресурсов и свыше пяти тысяч дериватов сайги. Ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъято десятки тонн руды. Полицейские совместно с КНБ раскрыли схемы хищений золота, металлов и топлива с крупных предприятий — Qarmet, «Казахмыс», «Казахалтын».
Совместно с заинтересованными государственными органами проводится последовательная работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней правонарушениям. Выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.