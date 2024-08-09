В Минобороны сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ

Уточняется, что 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, еще семь — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один БПЛА уничтожен над Орловской областью и пять — над Крымом. Также восемь беспилотников самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря.