Колумбус
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом 9 августа сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, еще семь — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один БПЛА уничтожен над Орловской областью и пять — над Крымом. Также восемь беспилотников самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотника «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На них показано обезвреживание БПЛА сбросом сети российским военнослужащим-оператором дрона в воздухе.

Также 8 августа в ведомстве отмечали, что средства ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников. 14 их них были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.