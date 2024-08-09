В Минобороны сообщили об уничтожении 75 БПЛА над регионами РФ

Уточняется, что 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, еще семь — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один БПЛА уничтожен над Орловской областью и пять — над Крымом. Также восемь беспилотников самолетного типа были уничтожены над акваторией Черного моря.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.
Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотника «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На них показано обезвреживание БПЛА сбросом сети российским военнослужащим-оператором дрона в воздухе.
Также 8 августа в ведомстве отмечали, что средства ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников. 14 их них были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.