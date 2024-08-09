В полиции озвучили причины массового ДТП с фурой в Артеме

Водитель грузовика Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в него на улице Потемкина, недалеко от аэропорта в Артеме. Пострадал шестилетний мальчик, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».