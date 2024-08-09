В полиции озвучили причины массового ДТП с фурой в Артеме

Водитель грузовика Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в него на улице Потемкина, недалеко от аэропорта в Артеме. Пострадал шестилетний мальчик, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
В аварии столкнулись 12 машин. Виновник аварии не затормозил в нужное время. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадал шестилетний мальчик: врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали.
Поврежденные машины убрали с проезжей части, движение автотранспорта восстановлено. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «КП» писала, что в сеть попали кадры с места происшествия.