В Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» произошло факельное горение

«В Уфе на территории ПАО “Уфаоргсинтез” на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от «РН-Пожарная безопасность».
«По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили в ГУ МЧС по региону.
В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв.
В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.