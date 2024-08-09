Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» произошло факельное горение

УФА, 9 авг — РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода «Уфаоргсинтез», никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

«В Уфе на территории ПАО “Уфаоргсинтез” на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от «РН-Пожарная безопасность».

«По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили в ГУ МЧС по региону.

В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв.

В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.

пожары