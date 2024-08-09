75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым

В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым и восемь — над акваторией Черного моря.