75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и Крым

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 26 дронов сбиты над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым и восемь — над акваторией Черного моря.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Как сообщалось, Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов.
Также Развожаев сообщил о том, что в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета «Нептун».
Кроме того, Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС. Пострадали шесть человек.