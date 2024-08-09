«Дом сгорел полностью, материальный ущерб оценивается в 7150 рублей». Житель Барановичей сжег дачный дом, желая отомстить своей матери

Фигурант сказал, что живет вместе с матерью, добавив, что находится с ней в неприязненных отношения. Говорится, что после очередной ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения и затаив обиду на свою мать, мужчина взял спички и бумагу. Затем он пошел в садовое товарищество, чтобы поджечь дачный дом и подобным образом навредить матери.