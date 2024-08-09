«Дом сгорел полностью, материальный ущерб оценивается в 7150 рублей». Житель Барановичей сжег дачный дом, желая отомстить своей матери

Житель Барановичей сжег дачный дом, желая отомстить своей матери. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что в дежурную часть ОВД Барановичского райисполкома поступила информация от дежурного МЧС, связанная с тем, что на территории одного из садовых товариществ горит дом. Уже на месте следственно-оперативной группе неравнодушные очевидцы рассказали, что поджог совершил и ими же был задержан житель Барановичей, который является сыном хозяйки дачного дома.
Фигурант сказал, что живет вместе с матерью, добавив, что находится с ней в неприязненных отношения. Говорится, что после очередной ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения и затаив обиду на свою мать, мужчина взял спички и бумагу. Затем он пошел в садовое товарищество, чтобы поджечь дачный дом и подобным образом навредить матери.
«Добравшись до садового товарищества, мужчина довел свой умысел до конца», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что дом сгорел полностью. Материальный ущерб оценивается в 7150 рублей. Следователи завели уголовное дело по статье умышленное уничтожение либо повреждение имущества. По указанной статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.