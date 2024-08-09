Исчезла еще в конце апреля: поиски пропавшей 38-летней женщины в Иркутске завершились трагедией

«Разыскивается человек!». На ориентировке — фото молодой красивой блондинки с большими карими глазами. Согласно описанию, пропала 38-летняя жительница Иркутска. Еще 25 апреля она ушла из дома, который расположен на улице Леси Украинки.
Приметы женщины распространили полицейские и волонтеры: на вид около 35−40 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, карие глаза, светлые волосы. Сообщалось, что женщина имеет проблемы со здоровьем. В момент исчезновения была одета в синее пальто, сиреневую шапку, зеленую водолазку и черные сапоги.
И вот на четвертый месяц безуспешных поисков было найдено тело женщины. Это корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в Следственном комитете по Иркутской области. Также сообщается, что смерть женщины не являлась криминальной.