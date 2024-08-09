В Уфе водолазы начнут искать пропавшего в воде мужчину.

В Уфе поздно вечером в экстренные службы поступила информация о том, что на улице Союзной, 1а, в старице реки Белой находится мужчина. На место направили спасателей ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС. Когда они прибыли на место, на поверхности водоёма никого не было. Поисковые работы результатов не дали.