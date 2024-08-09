В Уфе водолазы начнут искать пропавшего в воде мужчину.

В Уфе поздно вечером в экстренные службы поступила информация о том, что на улице Союзной, 1а, в старице реки Белой находится мужчина. На место направили спасателей ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС. Когда они прибыли на место, на поверхности водоёма никого не было. Поисковые работы результатов не дали.
По предварительной информации, выше пляжа «Водник» отдыхали мужчина и женщина, выпивали. В какой-то момент мужчина решил искупаться, заплыл на середину, где и ушел под воду.
«Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда будут проводить водолазные работы — искать пропавшего мужчину, 1982 года рождения. На месте, где отдыхала пара, установлен аншлаг о запрете купания».