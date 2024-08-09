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В Нижнем Тагиле проверили дом по соседству с частично разрушенным из-за взрыва

В Нижнем Тагиле проверили целостность жилого дома по адресу Сибирская, 83, который стоит по соседству с частично разрушенной пятиэтажкой.

«Его обследовал архитектурно-строительный центр УрФУ. Подготовлено заключение, по которому конструкции фундаментов, стен, перекрытий и лестниц оцениваются как работоспособные», — сообщил мэр Владислав Пинаев.

В 83-м доме от взрыва, который первого августа унес жизни десяти человек, частично вылетели окна — их и входные группы починит город.

Глава Нижнего Тагила между тем продолжает встречаться с жителями разрушенного дома. «Сейчас главное — организация выплат на приобретение жилья людям, оставшимся без крова», — отметил он.

Накануне стало известно, что пострадавшую панельку, в которой обвалились два подъезда на 25 квартир, расселят и снесут полностью: стены во многих местах пошли трещинами и представляют опасность.

Как писала ранее «РГ», в доме в общей сложности 80 квартир. В пункте временного размещения до сих пор больше 60 человек (номера скромные, но все необходимое есть). Новостроек в Нижнем Тагиле мало, для расселения рассматривают вторичный рынок (в резерве — несколько сотен квартир, так что выбор у горожан будет).