В Нижнем Тагиле проверили дом по соседству с частично разрушенным из-за взрыва

Как писала ранее «РГ», в доме в общей сложности 80 квартир. В пункте временного размещения до сих пор больше 60 человек (номера скромные, но все необходимое есть). Новостроек в Нижнем Тагиле мало, для расселения рассматривают вторичный рынок (в резерве — несколько сотен квартир, так что выбор у горожан будет).