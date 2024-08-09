В Нижнем Тагиле проверили дом по соседству с частично разрушенным из-за взрыва

«Его обследовал архитектурно-строительный центр УрФУ. Подготовлено заключение, по которому конструкции фундаментов, стен, перекрытий и лестниц оцениваются как работоспособные», — сообщил мэр Владислав Пинаев.
В 83-м доме от взрыва, который первого августа унес жизни десяти человек, частично вылетели окна — их и входные группы починит город.
Глава Нижнего Тагила между тем продолжает встречаться с жителями разрушенного дома. «Сейчас главное — организация выплат на приобретение жилья людям, оставшимся без крова», — отметил он.
Накануне стало известно, что пострадавшую панельку, в которой обвалились два подъезда на 25 квартир, расселят и снесут полностью: стены во многих местах пошли трещинами и представляют опасность.
Как писала ранее «РГ», в доме в общей сложности 80 квартир. В пункте временного размещения до сих пор больше 60 человек (номера скромные, но все необходимое есть). Новостроек в Нижнем Тагиле мало, для расселения рассматривают вторичный рынок (в резерве — несколько сотен квартир, так что выбор у горожан будет).