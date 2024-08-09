Вооружился кувалдой и саперной лопатой: хабаровчанина осудили по трем статьям

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор мужчине, против которого завели три уголовных дела — о хулиганстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества и применении насилия в отношении представителя власти. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Хабаровчанин грубо нарушал общественный порядок, выражал неуважение к другим людям и сопротивлялся при задержании. Также он уничтожил чужое имущество, нанеся прокуратуре региона значительный ущерб.
Мужчина взял кувалду и саперную лопату и разбил три стеклопакета на цокольном этаже здания прокуратуры Железнодорожного района, а также испортил дверь и видеодомофон. Пользоваться ими больше нельзя.
"В результате умышленных действий подсудимого уничтожены три стеклопакета окон общей стоимостью 17 905,66 рубля, входная дверь получила повреждения, при которых она не может использоваться по назначению, и уничтожен видеодомофон на общую сумму 73 749,94 рубля. Таким образом прокуратуре Хабаровского края причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 91 655,6 рубля, — рассказали в суде.
На этом мужчина не остановился и спустя некоторое время в ответ на требования сотрудников Росгвардии размахивал лопатой и кувалдой в сторону специалистов и угрожал их ударить. Это было 29 ноября прошлого года в районе Муравьева-Амурского, 56.
Свою вину он признал частично. Мужчину отправили в колонию строгого режима на четыре года.