Вооружился кувалдой и саперной лопатой: хабаровчанина осудили по трем статьям

На этом мужчина не остановился и спустя некоторое время в ответ на требования сотрудников Росгвардии размахивал лопатой и кувалдой в сторону специалистов и угрожал их ударить. Это было 29 ноября прошлого года в районе Муравьева-Амурского, 56.