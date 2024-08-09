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Рабочий погиб от удара молнии на Актюбинском заводе ферросплавов

Актобе. 9 августа. КазТАГ — Рабочий погиб от удара молнией на Актюбинском заводе ферросплавов, сообщает региональное издание «Диапазон».

Источник: pixabay.com

«На станцию скорой помощи поступил вызов с завода ферросплавов. Сообщали, что произошел удар молнией. По прибытии медики увидели лежащего во дворе мужчину лет, которому было около 35. В облздраве рассказали: по словам работников, после ужина мужчина вышел на улицу, в окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал. Врачи не смогли у него определить признаков жизни. По их словам, смерть наступила до приезда скорой из-за удара молнией, причинившего травму, не совместимую с жизнью», — говорится в сообщении в пятницу.

Инцидент произошел 8 августа около 17.00.