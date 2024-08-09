Мерзлякова: семьи из Нижнего Тагила не могут получить компенсацию после обрушения дома

«Бывшая воспитательница погибшего мальчика рассказала, какие добрые ребята в этом дворе, какие хорошие соседи. Вместе бы переехать всем домом. Но не получается: незаселенного дома нет, так что предстоит приобретать на ту сумму, которая положена, в разных домах. Средств должно хватить, но цены растут. Завтра глава города будет встречаться с риелторами. Уверена, все у этих людей получится. Мы всей командой будем с ними», — написала Мерзлякова в своих соцсетях.