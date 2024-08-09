Как жители Нижнего Тагила помогают землякам после взрыва в доме

Как рассказал нам местный житель Евгений Коцар, он предложил свою однокомнатную квартиру на неопределенный срок бесплатно для тех, кому негде жить. «Не мог оставаться в стороне, когда происходит такое с невинными людьми», — объяснил Евгений.