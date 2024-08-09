Как жители Нижнего Тагила помогают землякам после взрыва в доме

Как рассказал нам местный житель Евгений Коцар, он предложил свою однокомнатную квартиру на неопределенный срок бесплатно для тех, кому негде жить. «Не мог оставаться в стороне, когда происходит такое с невинными людьми», — объяснил Евгений.
Власти Нижнего Тагила объявили, уцелевшая часть дома на Сибирской улице из-за аварийного состояния подлежит сносу. Всех жителей будут расселять. Многие должны получить компенсационные выплаты. Жители, которые полностью утратили имущество, получат 500 тысяч рублей. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, которые получили тяжкий или средний вред здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона рублей за каждого погибшего.
Деньги не вернут семьям близких. Но должны хотя бы как-то помочь. Например, у погибшей женщины-машиниста крана Уралвагонзавода Светланы Стаиной остался 14-летний сын. Забота о нем полностью ляжет на отца, Руслана.
Расследование трагедии продолжается. Как уже писала «РГ», задержаны двое сотрудников газовой компании.