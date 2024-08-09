«Помог только арест счетов»: омичу три месяца не выплачивали зарплату, претензии к руководству не помогли, тогда он обратился в суд

Омич ранее работал директором по развитию региональных продаж в компании «Дарина Трейд», которая занимается производством замороженных полуфабрикатов и готовых замороженных изделий. Последние три месяца ему не выплачивали зарплату в полном объеме. По трудовому договору его оклад составлял 60 тыс. рублей.