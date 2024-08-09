«Помог только арест счетов»: омичу три месяца не выплачивали зарплату, претензии к руководству не помогли, тогда он обратился в суд

Судебные приставы помогли омичу взыскать с ООО «Дарина Трейд» 146 тыс. рублей долга по зарплате, которую он недополучил в последние три месяца. Компания игнорировала претензии мужчины и решение суда.
Омич ранее работал директором по развитию региональных продаж в компании «Дарина Трейд», которая занимается производством замороженных полуфабрикатов и готовых замороженных изделий. Последние три месяца ему не выплачивали зарплату в полном объеме. По трудовому договору его оклад составлял 60 тыс. рублей.
Работал мужчина в полном объеме, однако работодатель не выплачивал ему зарплату в полном объеме и из-за этого образовался долг в размере 146 тыс. рублей.
Омич письменно потребовал от работодателя выплатить ему оставшуюся часть зарплаты, но директор проигнорировал его претензию. Тогда мужчина обратился в суд.
Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с ООО «Дарина Трейд» задолженность по зарплате в полном объеме.
Приставы проверили имущество должника и установили наличие денег на счетах и в банках — на них наложили арест. После этого руководитель организации погасила задолженность.