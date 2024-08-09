Массовая атака БПЛА в регионе рядом с Воронежской областью: загорелся военный аэродром

В ночь на пятницу, 9 августа, массированной атаке беспилотными летательными аппаратами подверглась соседняя Липецкая область. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.
— На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам, — написал Игорь Артамонов в своем tg-канале.
ГУ МЧС по Липецкой области опубликовало на своем официальном сайте краткую информацию о пожаре на военном аэродроме.
— Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру, — говорится в сообщении ведомства.
Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов территории Липецкого муниципального округа (МО) был введен режим ЧС. В Липецке и Липецком МО временно было остановлено движение пассажирского транспорта — до последующей отмены красного уровня опасности. Власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Развернуты пункты временного размещения. В эвакуируемых населенных пунктах выставлены посты для охраны домов и имущества. На подъездных дорогах размещены посты Госавтоинспекции.
Ближе к 7:00 поступил сигнал отмены красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого МО.
— На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются, — заявил Игорь Артамонов.
На текущий момент в списке пострадавших значатся девять жителей Липецкой области.
Обновлено в 9:00. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают спасатели.
— Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана, — подчеркнул Игорь Артамонов.
По официальной информации Минобороны РФ, над территорией Липецкой области были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что четыре БПЛА также были ликвидированы над Воронежской областью.