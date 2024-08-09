Массовая атака БПЛА в регионе рядом с Воронежской областью: загорелся военный аэродром

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов территории Липецкого муниципального округа (МО) был введен режим ЧС. В Липецке и Липецком МО временно было остановлено движение пассажирского транспорта — до последующей отмены красного уровня опасности. Власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Развернуты пункты временного размещения. В эвакуируемых населенных пунктах выставлены посты для охраны домов и имущества. На подъездных дорогах размещены посты Госавтоинспекции.