Колумбус
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая атака БПЛА в регионе рядом с Воронежской областью: загорелся военный аэродром

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов.

В ночь на пятницу, 9 августа, массированной атаке беспилотными летательными аппаратами подверглась соседняя Липецкая область. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

— На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам, — написал Игорь Артамонов в своем tg-канале.

ГУ МЧС по Липецкой области опубликовало на своем официальном сайте краткую информацию о пожаре на военном аэродроме.

— Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру, — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов территории Липецкого муниципального округа (МО) был введен режим ЧС. В Липецке и Липецком МО временно было остановлено движение пассажирского транспорта — до последующей отмены красного уровня опасности. Власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Развернуты пункты временного размещения. В эвакуируемых населенных пунктах выставлены посты для охраны домов и имущества. На подъездных дорогах размещены посты Госавтоинспекции.

Ближе к 7:00 поступил сигнал отмены красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого МО.

— На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются, — заявил Игорь Артамонов.

На текущий момент в списке пострадавших значатся девять жителей Липецкой области.

Обновлено в 9:00. Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают спасатели.

— Параллельно осматриваются дома, поврежденные обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана, — подчеркнул Игорь Артамонов.

По официальной информации Минобороны РФ, над территорией Липецкой области были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что четыре БПЛА также были ликвидированы над Воронежской областью.