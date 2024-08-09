В Мясниковском районе 9-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области 9-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла днем 8 августа в селе Крым Мясниковского района.
По предварительной информации ведомства, 55-летнмй водитель «Скания» двигался со стороны села Большие Салы в сторону Чалтыря. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в «Киа Сид», под управлением 36-летнего водителя.
Травмы получила 9-летняя пассажирка «Киа Сид». Пострадавшую девочку доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.