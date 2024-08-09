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В Мясниковском районе 9-летняя девочка пострадала в ДТП

В селе Крым в ДТП пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 9-летняя девочка пострадала в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла днем 8 августа в селе Крым Мясниковского района.

По предварительной информации ведомства, 55-летнмй водитель «Скания» двигался со стороны села Большие Салы в сторону Чалтыря. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в «Киа Сид», под управлением 36-летнего водителя.

Травмы получила 9-летняя пассажирка «Киа Сид». Пострадавшую девочку доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.