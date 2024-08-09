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В Башкирии лось угодил под поезд и погиб

Задержки поездов не допущено.

Источник: Башинформ

В Башкирии рано утром 9 августа лось угодил под поезд и погиб. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского линейного управления МВД России на транспорте, диспетчер получил информацию о том, что машинист пригородного резервного поезда № 7815 сообщением Стерлитамак — Карламан на 70 км перегона Тазларово — Тюкунь применил экстренное торможение для предотвращения наезда на лося.

К сожалению, принятые меры трагедию не предотвратили — лось угодил под поезд. От полученных увечий животное погибло.

Отмечается, что стоянка поезда составила 39 минут, задержки поездов не допущено.