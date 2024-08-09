Под Самарой бездомный пёс покусал девочку, заведено уголовное дело

Информация о нападении бездомной собаки на девочку была размещена в социальных сетях. Девочке была оказана медицинская помощь, ей делают уколы против бешенства. Пользователи посоветовали семье девочки подать на администрацию Новокуйбышевска в суд и добиться выплаты компенсации. По мнению некоторых пользователей, отлов бездомных собак, если он не безвозвратный, бесполезен, реальный результат дадут только безвозвратный отлов и гуманная эвтаназия бродячих собак.