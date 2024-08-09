Под Самарой бездомный пёс покусал девочку, заведено уголовное дело

В четверг, 8 августа, в Новокуйбышевске, в одном из дворов на проспекте Победы бездомная собака набросилась на 15-летнюю девочку и покусала её.
Информация о нападении бездомной собаки на девочку была размещена в социальных сетях. Девочке была оказана медицинская помощь, ей делают уколы против бешенства. Пользователи посоветовали семье девочки подать на администрацию Новокуйбышевска в суд и добиться выплаты компенсации. По мнению некоторых пользователей, отлов бездомных собак, если он не безвозвратный, бесполезен, реальный результат дадут только безвозвратный отлов и гуманная эвтаназия бродячих собак.
По факту нападения бездомной собаки на девочку следственным отделом Новокуйбышевска заведено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По версии следствия, безнадзорная собака напала на 15-летнюю девочку из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках муниципального контракта по отлову и содержанию животных без владельцев, заключённому в феврале 2024 года с администрацией Новокуйбышевска.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Самарской области.