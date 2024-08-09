Губернатор Александр Гусев: БПЛА уничтожены на границах Воронежской области

По официальным данным Министерства обороны РФ, в ночь на 9 августа над территорией Воронежской области сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сигнал об опасности атаки беспилотных воздушных судов был объявлен в регионе в 0:15 и действовал всю ночь, отбой был дан только в 7:34.