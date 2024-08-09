Губернатор Александр Гусев: БПЛА уничтожены на границах Воронежской области

Ночью пятницы, 9 августа, дежурными силами ПВО на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА, сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, указал глава региона.
По официальным данным Министерства обороны РФ, в ночь на 9 августа над территорией Воронежской области сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сигнал об опасности атаки беспилотных воздушных судов был объявлен в регионе в 0:15 и действовал всю ночь, отбой был дан только в 7:34.
Этой ночью массированной атаке беспилотниками подверглась соседняя Липецкая область. В результате атаки произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Объявлена эвакуация. В сообщении на сайте регионального ГУ МЧС говорится, что пожар произошел на военном аэродроме.