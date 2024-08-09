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В Самарской области чиновница незаконно получила 2,8 млн рублей

В Тольятти муниципальная служащая получила крупную сумму.

В городе Тольятти Самарской области сотрудница управления физической культуры и спорта в городской администрации незаконно получила денежные средства. Правоохранители проверили поступления на счета подозреваемой, сообщили в прокуратуре Самарской области.

— Установлено, что сумма поступивших в 2022 году денежных средств на расчетные счета, открытые на имя сотрудницы и ее супруга, превысила их совокупный доход за.

предшествующие 3 года практически в 10 раз, — отметили в ведомстве.

Бывшая сотрудница и ее муж получили 2,8 млн рублей. Прокурор города обратился в суд. Правоохранители выясняют законность получения денежных средств. На отчуждение движимого и недвижимого имущества семьи наложен арест.