В Самарской области чиновница незаконно получила 2,8 млн рублей

В городе Тольятти Самарской области сотрудница управления физической культуры и спорта в городской администрации незаконно получила денежные средства. Правоохранители проверили поступления на счета подозреваемой, сообщили в прокуратуре Самарской области.
— Установлено, что сумма поступивших в 2022 году денежных средств на расчетные счета, открытые на имя сотрудницы и ее супруга, превысила их совокупный доход за.
предшествующие 3 года практически в 10 раз, — отметили в ведомстве.
Бывшая сотрудница и ее муж получили 2,8 млн рублей. Прокурор города обратился в суд. Правоохранители выясняют законность получения денежных средств. На отчуждение движимого и недвижимого имущества семьи наложен арест.