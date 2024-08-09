Число пострадавших при атаке дронов на Липецкую область выросло до девяти

Глава региона сообщил, что посетил раненых в больницах. Власти пообещали помочь жителям поврежденных домов. В области отменили все развлекательные мероприятия.
По данным Минобороны, этой ночью регион подвергся атаке 19 дронов.
Артамонов сообщал о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений и повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Было нарушено энергоснабжение, без света остались сотни человек. К утру потребителей подключили к резервным источникам, заявили в администрации.
В МЧС рассказали о возгорании на военном аэродроме. Власти ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. В Липецке и окрестностях на время красного уровня опасности, который действовал до утра пятницы, останавливали движение пассажирского транспорта.