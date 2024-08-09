Число пострадавших при атаке дронов на Липецкую область выросло до девяти

В МЧС рассказали о возгорании на военном аэродроме. Власти ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. В Липецке и окрестностях на время красного уровня опасности, который действовал до утра пятницы, останавливали движение пассажирского транспорта.