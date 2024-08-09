Адвокат отрицает планы подорвавшего поезд под Рязанью уйти на СВО

Гражданин России и Италии, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево, Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на спецоперацию. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский. Несколько дней назад ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, передавал, что Руслан Сидики просит отправить его на фронт, чтобы «искупить свою вину кровью».