Адвокат отрицает планы подорвавшего поезд под Рязанью уйти на СВО

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал адвокат обвиняемого в беседе с «РИА Новости».
Фигуранта уголовного дела арестовали в декабре 2023 года. В отношении него возбуждены дела о совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 221.1 УК РФ) и прохождении обучения для осуществления теракта (205.3 УК РФ).
Его обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошло 19 вагонов. Он же, согласно материалам дела, в июле 2023 года с помощью дронов с взрывчаткой атаковал военный авиабазу Дягилево на западе Рязани. Как заявили в СКР, обвиняемый полностью признал вину.