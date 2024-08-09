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Адвокат отрицает планы подорвавшего поезд под Рязанью уйти на СВО

Гражданин России и Италии, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево, Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на спецоперацию. Об этом сообщил его адвокат Игорь Поповский. Несколько дней назад ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, передавал, что Руслан Сидики просит отправить его на фронт, чтобы «искупить свою вину кровью».

Источник: AP 2023

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал адвокат обвиняемого в беседе с «РИА Новости».

Фигуранта уголовного дела арестовали в декабре 2023 года. В отношении него возбуждены дела о совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 221.1 УК РФ) и прохождении обучения для осуществления теракта (205.3 УК РФ).

Его обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошло 19 вагонов. Он же, согласно материалам дела, в июле 2023 года с помощью дронов с взрывчаткой атаковал военный авиабазу Дягилево на западе Рязани. Как заявили в СКР, обвиняемый полностью признал вину.