«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что раненому французу была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако от полученных ранений он умер.
В Красногоровке при ударе по танку ВСУ убит французский наемник
ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащий из Франции убит в результате удара российской артиллерии по танку украинских войск в Красногоровке, сообщили ТАСС в силовых структурах.