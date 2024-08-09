В Красногоровке при ударе по танку ВСУ убит французский наемник

«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что раненому французу была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако от полученных ранений он умер.