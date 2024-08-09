В Щучинском районе при пожаре в доме погиб мужчина

При проведении разведки и тушении пожара спасатели обнаружили в комнате на полу 49-летнего хозяина дома, который находился в бессознательном состоянии. Работники МЧС вынесли его на воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники констатировали смерть мужчины.