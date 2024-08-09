В Щучинском районе при пожаре в доме погиб мужчина

8 августа в 23.20 в дежурную службу МЧС Щучинского района поступило сообщение о пожаре в агрогородке Новый Двор. Сельчанин рассказал, что на соседнем подворье горит жилой дом.
Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили в строении сильное задымление.
При проведении разведки и тушении пожара спасатели обнаружили в комнате на полу 49-летнего хозяина дома, который находился в бессознательном состоянии. Работники МЧС вынесли его на воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники констатировали смерть мужчины.
Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил имущество и повредил стены в доме. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.