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В Щучинском районе при пожаре в доме погиб мужчина

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Новый Двор Щучинского района при пожаре в доме погиб хозяин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.

8 августа в 23.20 в дежурную службу МЧС Щучинского района поступило сообщение о пожаре в агрогородке Новый Двор. Сельчанин рассказал, что на соседнем подворье горит жилой дом.

Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили в строении сильное задымление.

При проведении разведки и тушении пожара спасатели обнаружили в комнате на полу 49-летнего хозяина дома, который находился в бессознательном состоянии. Работники МЧС вынесли его на воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники констатировали смерть мужчины.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил имущество и повредил стены в доме. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

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