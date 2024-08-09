В Сакском районе изъяли опасный «17D кинотеатр»

Ранее в курортном поселке Новофедоровка Сакского района выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. В Бахчисарайском районе на территории детского лагеря также выявлен нелегальный опасный аттракцион «водная горка». Он эксплуатировался без обязательной государственной регистрации, в то время как его несущие металлические опоры имели существенный коррозионный износ.