В Сакском районе изъяли опасный «17D кинотеатр»

«Сакской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией Гостехнадзора Республики Крым на набережной в поселке Новофедоровка установлен факт небезопасной эксплуатации незаконного аттракциона “17D кинотеатр”, — написал он в Telegram-канале.
Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Они стали основанием для составления протокола изъятия объекта.
«Изъятый аттракцион передан под ответственное хранение третьей стороне без права его эксплуатации», — пишет Игнатенко.
Владельцам даны разъяснения о недопустимости эксплуатации аттракциона, добавил он.
Ранее в курортном поселке Новофедоровка Сакского района выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. В Бахчисарайском районе на территории детского лагеря также выявлен нелегальный опасный аттракцион «водная горка». Он эксплуатировался без обязательной государственной регистрации, в то время как его несущие металлические опоры имели существенный коррозионный износ.