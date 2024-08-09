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В Сакском районе изъяли опасный «17D кинотеатр»

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В Сакском районе на набережной Новофедоровки изъят небезопасный нелегальный аттракцион «17D кинотеатр». Об этом сообщает начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Крыма Алексей Игнатенко.

Источник: РИА "Новости"

«Сакской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией Гостехнадзора Республики Крым на набережной в поселке Новофедоровка установлен факт небезопасной эксплуатации незаконного аттракциона “17D кинотеатр”, — написал он в Telegram-канале.

Специалисты выявили грубые нарушения, создающие угрозу для посетителей аттракциона. Они стали основанием для составления протокола изъятия объекта.

«Изъятый аттракцион передан под ответственное хранение третьей стороне без права его эксплуатации», — пишет Игнатенко.

Владельцам даны разъяснения о недопустимости эксплуатации аттракциона, добавил он.

Ранее в курортном поселке Новофедоровка Сакского района выявили и изъяли 13 опасных аттракционов, которые работали на центральной площади. В Бахчисарайском районе на территории детского лагеря также выявлен нелегальный опасный аттракцион «водная горка». Он эксплуатировался без обязательной государственной регистрации, в то время как его несущие металлические опоры имели существенный коррозионный износ.

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