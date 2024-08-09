Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцсети: в Хабаровском крае посёлок отрезало от дорог потопом

На юге края началось половодье из-за обильных дождей.

Источник: Соцсети

В районе имени Лазо Хабаровского края посёлок Катэн оказался отрезан от «большой земли» сильными паводками. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабарай».

По данным местных жителей, затопленной оказалась дорога на пути к населённому пункту. Сейчас туда якобы не могут проехать ни почтовая машина, ни скорая помощь. Также отмечается, что из-за разлива реки мост через неё заблокировало деревьями.

«С другой стороны, где расположено кладбище, проехать тоже возможности нет», — сетует подписчик канала.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в результате разлива реки Коломи в Катэне уже подтоплены два приусадебных участка. Также напряжённая обстановка сохраняется в соседних сёлах. Жителей, чьи дома затопило, эвакуируют в пункты временного размещения.