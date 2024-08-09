Соцсети: в Хабаровском крае посёлок отрезало от дорог потопом

В районе имени Лазо Хабаровского края посёлок Катэн оказался отрезан от «большой земли» сильными паводками. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабарай».
По данным местных жителей, затопленной оказалась дорога на пути к населённому пункту. Сейчас туда якобы не могут проехать ни почтовая машина, ни скорая помощь. Также отмечается, что из-за разлива реки мост через неё заблокировало деревьями.
«С другой стороны, где расположено кладбище, проехать тоже возможности нет», — сетует подписчик канала.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в результате разлива реки Коломи в Катэне уже подтоплены два приусадебных участка. Также напряжённая обстановка сохраняется в соседних сёлах. Жителей, чьи дома затопило, эвакуируют в пункты временного размещения.