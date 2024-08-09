Что известно об атаке украинских беспилотников на Липецкую область

На территории Липецкого округа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстоятельства атаки
- Массированная атака украинских беспилотников произошла в Липецкой области.
- В регионе объявлялся красный уровень угрозы.
- Жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуировали.
- Останавливался пассажирский транспорт в Липецке и Липецком округе.
- Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа.
- На данный момент глава региона Игорь Артамонов сообщил о нормализации ситуации. Отменены все уровни реагирования.
- Жители, эвакуированные из домов в Липецком муниципальном округе в пункты временного размещения, могут возвращаться домой.
Последствия
- По последним данным, при атаке дронов пострадали девять человек.
- Получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. На данный момент последствия устранены, питание ведется от резервных источников.
- На военном аэродроме в Липецкой области возникло возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Реакция властей
- В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА.
- В регионе отменили все развлекательные мероприятия.
Сообщение Минобороны
- Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе 19 — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны.