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Что известно об атаке украинских беспилотников на Липецкую область

Число пострадавших из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Липецкую область возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

На территории Липецкого округа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обстоятельства атаки

  • Массированная атака украинских беспилотников произошла в Липецкой области.
  • В регионе объявлялся красный уровень угрозы.
  • Жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуировали.
  • Останавливался пассажирский транспорт в Липецке и Липецком округе.
  • Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа.
  • На данный момент глава региона Игорь Артамонов сообщил о нормализации ситуации. Отменены все уровни реагирования.
  • Жители, эвакуированные из домов в Липецком муниципальном округе в пункты временного размещения, могут возвращаться домой.

Последствия

  • По последним данным, при атаке дронов пострадали девять человек.
  • Получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. На данный момент последствия устранены, питание ведется от резервных источников.
  • На военном аэродроме в Липецкой области возникло возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Реакция властей

  • В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА.
  • В регионе отменили все развлекательные мероприятия.

Сообщение Минобороны

  • Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе 19 — над Липецкой областью, сообщили в Минобороны.