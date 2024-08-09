В Самаре при ДТП с тремя автомобилями пострадала девушка

В 17:35 40-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti в районе дома № 4 по проезду 9 Мая, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с LADA Priora под управлением 35-летнего водителя, который следовал прямо со встречного направления.