Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре при ДТП с тремя автомобилями пострадала девушка

В четверг, 8 августа, в Советском районе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 17:35 40-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti в районе дома № 4 по проезду 9 Мая, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с LADA Priora под управлением 35-летнего водителя, который следовал прямо со встречного направления.

От столкновения LADA Priora отбросило на LADA Vesta под управлением 33-летнего мужчины, который стоял, ожидая разрешающего сигнала светофора.

«С места ДТП госпитализирована 24-летняя пассажирка автомобиля LADA Vesta», — отмечается в сообщении.