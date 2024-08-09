Мошенники украли у омского пенсионера 400 тыс рублей из-за мобильного оператора

Пенсионер из Омска стал жертвой мошенников по вине мобильного оператора. На его телефон поступали звонки с якобы российскими номерами. Теперь прокуратура требует моральной компенсации.
В марте 2023 года на телефон 85-летнего пенсионера поступило 18 звонков с якобы российских номеров, среди которых был звонок от «дежурного прокурора».
Из-за действий мошенников пожилой омич потерял более 400 тыс. рублей. Заведено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личности, причастных к преступлению.
Мобильного оператора привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи из-за пределов Российской Федерации») и оштрафовали на 600 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с мобильного оператора в пользу пенсионера 421 тыс. рублей моральной компенсации.