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В Ростовской области столкнулись КАМАЗ и микроавтобус

В Ростовской области на трассе «Ростов-Сальск» произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла 8 августа в 14:50 на 80-м километре автодороги «Ростов-Сальск». 47-летний водитель «КАМАЗа» допустил наезд на правую обочину и выехал на встречную полосу. В результате грузовик столкнулся с автомобилем Ford Transit, которым управлял 41-летний водитель.

41-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель микроавтобуса госпитализирован с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.