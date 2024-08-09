В Ростовской области столкнулись КАМАЗ и микроавтобус

41-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель микроавтобуса госпитализирован с травмами.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Ростовской области на трассе «Ростов-Сальск» произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
41-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте, водитель микроавтобуса госпитализирован с травмами.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.