В массовом ДТП на МКАД погиб человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«На 53-м км внутренней стороны МКАД произошла авария с участием шести единиц транспорта. В результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В оперативных службах ТАСС уточнили, что одна из машин после столкновения перевернулась. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто по четырем полосам.