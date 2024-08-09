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В массовом ДТП на МКАД погиб человек

По данным столичной Госавтоинспекции, столкнулись шесть машин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«На 53-м км внутренней стороны МКАД произошла авария с участием шести единиц транспорта. В результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что одна из машин после столкновения перевернулась. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто по четырем полосам.