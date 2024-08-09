Под Воронежем в перевернувшемся грузовике погиб водитель

Смертельное ДТП произошло 8 августа в половине девятого утра в Грибановском районе на 614 километре Р-22 трассы «Каспий». По предварительным данным полиции, 38-летний житель Владимирской области, управляя грузовым автомобилем «Вольво», не справился с управлением ТС. Грузовик съехал с дороги и перевернулся в придорожный кювет.