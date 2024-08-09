Няня убитой 8-месячной девочки дала показания в суде в Ростове-на-Дону

По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, в момент гибели новорожденной девочки оба родителя были дома и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Кроме того, после произошедшего мать утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.