Няня убитой 8-месячной девочки дала показания в суде в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону свидетельские показания по делу об убийстве 8-месячной девочки дала одна из ее нянь. Женщина рассказала, что за полгода работы не заметила плохого отношения к ребенку о стороны родителей, сообщает портал 161.ru.
В целом подсудимых мужа и жену няня назвала «положительными людьми». Громких ссор и скандалов женщина не отмечала, но однажды видела главу семьи с расцарапанным лицом, и после этого якобы в квартиру приходили сотрудники полиции.
По словам свидетельницы, перед гибелью малышки пара была напряжена, вероятно, могли быть разногласия.
К слову, у другой няни было противоположное мнение. Она утверждала, что хозяева квартиры вызывали у нее подозрения.
Напомним, слушания по делу в Ростовском областном суде начались 1 августа. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых находятся родители малышки, ранее им предъявили обвинения по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, в момент гибели новорожденной девочки оба родителя были дома и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Кроме того, после произошедшего мать утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.