Колумбус
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Няня убитой 8-месячной девочки дала показания в суде в Ростове-на-Дону

В Ростове няня умершей 8-месячной девочки дала свидетельские показания в суде.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону свидетельские показания по делу об убийстве 8-месячной девочки дала одна из ее нянь. Женщина рассказала, что за полгода работы не заметила плохого отношения к ребенку о стороны родителей, сообщает портал 161.ru.

В целом подсудимых мужа и жену няня назвала «положительными людьми». Громких ссор и скандалов женщина не отмечала, но однажды видела главу семьи с расцарапанным лицом, и после этого якобы в квартиру приходили сотрудники полиции.

По словам свидетельницы, перед гибелью малышки пара была напряжена, вероятно, могли быть разногласия.

К слову, у другой няни было противоположное мнение. Она утверждала, что хозяева квартиры вызывали у нее подозрения.

Напомним, слушания по делу в Ростовском областном суде начались 1 августа. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых находятся родители малышки, ранее им предъявили обвинения по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, в момент гибели новорожденной девочки оба родителя были дома и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Кроме того, после произошедшего мать утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.