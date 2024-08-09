Росприроднадзор проиграл иск по затонувшему сухогрузу на Кубани

Сухогруз Roksolana 2 под флагом Сент-Винсент и Гренадины прибыл в порт Новороссийска в декабре 2013 года. С 2014 года собственник не обеспечивал и не снабжал судно, в том числе не выплачивал зарплату экипажу. Из-за этого команда покинула борт сухогруза.