Росприроднадзор проиграл иск по затонувшему сухогрузу на Кубани. Верховный суд отказал во взыскании 151 млн рублей с министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Определение суда находится в картотеке арбитражных дел.
Сухогруз Roksolana 2 под флагом Сент-Винсент и Гренадины прибыл в порт Новороссийска в декабре 2013 года. С 2014 года собственник не обеспечивал и не снабжал судно, в том числе не выплачивал зарплату экипажу. Из-за этого команда покинула борт сухогруза.
В июле 2017 года на сухогрузе случился пожар, после чего он затонул. В 2022 году в морском порту Новороссийска потребовали удалить затонувшее судно. Одна из взятых проб воды показала превышение концентрации загрязняющих веществ. А на сухогрузе обнаружили следы коррозии.
Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось с иском в суд к администрации края. Ведомство требовало возместить вред, причиненный окружающей среде. Ущерб, по оценкам управления, превысил 151 млн рублей.
Арбитражный суд края отказал в удовлетворении иска в декабре 2023 года. Апелляционная инстанция оставила решение арбитражного суда без изменений.
Позже управление обратилось с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы. Но Верховный суд не признал названную причину уважительной и постановил вернуть жалобу без рассмотрения.