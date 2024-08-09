Оглашены подробности гибели трех человек на реке Иртыш в Омской области

«Предварительно установлено, что в ночь с 8 по 9 августа на р. Иртыш в районе песчаного карьера, расположенного на территории Новотроицкого сельского поселения Омского района недалеко от д. Китайлы перевернулась лодка, в котором находилось 4 человека», — рассказали в ведомстве.