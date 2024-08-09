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Оглашены подробности гибели трех человек на реке Иртыш в Омской области

Ранее сообщалось о том, что три человека утонули в Омской области после опрокидывания моторной лодки. В пятницу, 9 августа 2024 года, происшествие прокомментировали в прокуратуре Омской области.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что в ночь с 8 по 9 августа на р. Иртыш в районе песчаного карьера, расположенного на территории Новотроицкого сельского поселения Омского района недалеко от д. Китайлы перевернулась лодка, в котором находилось 4 человека», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия две женщины, 31 и 43 года, а также их 24-летний спутник погибли.

Доплыть до берега и выжить удалось только 38-летнему мужчине. Он сразу сообщил о случившемся в полицию.

Прокуратура Омской области проводит проверку по факту произошедшего.

несчастный случай