Омича отправили в тюрьму за оправдание терроризма

В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что омичу, который оправдывал терроризм в интернете, вынесли приговор.
В материалах дела значится, что житель Омска в феврале 2017 года в социальных сетях опубликовал текст, оправдывающий террористические акты «норвежского стрелка» Андерса Брейвика. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорили его к трём годам колонии общего режима. Также мужчина два года не сможет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.
Ранее мы сообщали, что УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего террориста, который собирался вступить в ряды запрещенных в РФ террористических организаций и собирал данные о военных объектах.