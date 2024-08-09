Омича отправили в тюрьму за оправдание терроризма

В материалах дела значится, что житель Омска в феврале 2017 года в социальных сетях опубликовал текст, оправдывающий террористические акты «норвежского стрелка» Андерса Брейвика. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорили его к трём годам колонии общего режима. Также мужчина два года не сможет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.