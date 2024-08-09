Сальдо сообщил об уничтожении лодок с диверсантами на Кинбурнской косе

Глава региона уточнил, что атака была отбита около 4:00 военными и казаками-добровольцами. Он добавил, что в провокации противником были использованы четыре быстроходные десантные лодки, из которых две с диверсантами и две — огневой поддержки, с 16 боевиками.
«Уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу Всего ликвидировано 12 украинских боевиков», — написал он в своем Telegram, добавив, что одна из лодок отступила.
Ранее, 6 августа, Сальдо сообщал о провале попытки диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе на 12 катерах. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили, уточнил он.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.