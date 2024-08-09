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Четыре человека погибли на трассе М-7 в Лысковском районе

Пожарные устранили последствия двух смертельных ДТП в Лысковском муниципальном округе. Оба дорожно-транспортных происшествия случились на 480-м километре трассы М-7 «Волга».

В первом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли три человека, еще один получил травмы. Во втором ДТП столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. «К сожалению, водитель легковушки погиб. Сотрудники Лысковского пожарно-спасательного гарнизона деблокировали тела погибших», — сообщили в региональном управлении МЧС.