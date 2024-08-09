Мышку за пять тысяч рублей украли в магазине Иркутска

К полицейским в Иркутске обратился представитель одного из магазинов техники. Мужчина рассказал, что при проверки полок, продавцы не досчитались одного товара. С прилавка исчезла игровая мышка стоимостью более пяти тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативниками было установлено, что предполагаемыми виновниками может оказаться пара, которая попала в объектив камер видеонаблюдения.
— Войдя в магазин, один из посетителей показал второму на устройство, которое ему приглянулось. Они покинули магазин уже с «обновкой», за которую не заплатили, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полиция просить предполагаемых воров прийти в отдел, чтобы выяснить все обстоятельства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 280 миллионов рублей выделили на подготовку Братска к отопительному сезону.