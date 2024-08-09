Мышку за пять тысяч рублей украли в магазине Иркутска

К полицейским в Иркутске обратился представитель одного из магазинов техники. Мужчина рассказал, что при проверки полок, продавцы не досчитались одного товара. С прилавка исчезла игровая мышка стоимостью более пяти тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.