В Омской области три человека погибли, перевернувшись на лодке

Установлено, что в ночь с 8 на 9 августа четыре человека катались на лодке по реке Иртыш в районе Новотроицкого сельского поселения Омского района. Лодка перевернулась вместе с людьми, три человека погибли: две женщины, 1993 и 1981 г.р., а также их 24-летний спутник. Четвёртый пассажир смог доплыть до берега и тут же вызвал полицейских.