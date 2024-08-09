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В Омской области три человека погибли, перевернувшись на лодке

Всего в лодке было четверо пассажиров, один выжил.

Прокуратура Омской области сообщила о гибели трёх человек в Омской области. Они катались на лодке и перевернулись.

Установлено, что в ночь с 8 на 9 августа четыре человека катались на лодке по реке Иртыш в районе Новотроицкого сельского поселения Омского района. Лодка перевернулась вместе с людьми, три человека погибли: две женщины, 1993 и 1981 г.р., а также их 24-летний спутник. Четвёртый пассажир смог доплыть до берега и тут же вызвал полицейских.

Прокуратура Омского района организовала доследственную проверку.

Ранее мы сообщали, что в Омске сотрудники МЧС спасли мужчину, который тонул в Иртыше. 28-летний мужчина хотел искупаться в реке, в необорудованном для купания месте, и чуть не утонул.

МЧС