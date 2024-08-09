Массовое ДТП с «Газелью» произошло на Ростовском шоссе в Краснодаре

Массовое ДТП с «Газелью» произошло в Краснодаре. Авария случилась утром 9 августа на Ростовском шоссе.
43-летняя женщина за рулем Hyundai, предварительно, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с «Газелью». После удара грузовой автомобиль продолжил движение и врезался в ограждение, а затем — в автомобиль ВАЗ-2111.
«В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что семь человек пострадали в ДТП с автобусом и автобетономешалкой в Краснодаре. После аварии следователи организовали проверку.