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Массовое ДТП с «Газелью» произошло на Ростовском шоссе в Краснодаре

В массовом ДТП на Ростовском Шоссе в Краснодаре никто не пострадал.

Источник: пресс-служба УМВД по Краснодару

Массовое ДТП с «Газелью» произошло в Краснодаре. Авария случилась утром 9 августа на Ростовском шоссе.

43-летняя женщина за рулем Hyundai, предварительно, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с «Газелью». После удара грузовой автомобиль продолжил движение и врезался в ограждение, а затем — в автомобиль ВАЗ-2111.

«В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что семь человек пострадали в ДТП с автобусом и автобетономешалкой в Краснодаре. После аварии следователи организовали проверку.